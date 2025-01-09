Госдеп: США не планируют подписывать соглашение о стратегическом партнерстве с Арменией

США не планируют подписывать соглашение с Арменией о стратегическом партнерстве.

США не планируют подписывать соглашение с Арменией о стратегическом партнерстве.

Как сообщает Report со ссылкой на "Голос Америки", об этом заявили в Госдепартаменте США.

"На данный момент нам нечего рассматривать или объявлять" по поводу подписания стратегического документа о партнерстве с Арменией, заявили в ведомстве.

Вчера на пресс-конференции министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что представители Армении и США готовят встречу для обсуждения документа о стратегическом партнерстве. По его словам, между сторонами существует стратегический диалог, который "договорились поднять до уровня стратегического партнерства". Не вдаваясь в подробности, глава армянского внешнеполитического ведомства сказал, что предыдущие армяно-американские договоренности предполагают подписание такого документа.