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Госдеп: США не планируют подписывать соглашение о стратегическом партнерстве с Арменией

Госдеп: США не планируют подписывать соглашение о стратегическом партнерстве с Арменией США не планируют подписывать соглашение с Арменией о стратегическом партнерстве.
В регионе
9 января 2025 г. 11:09
Госдеп: США не планируют подписывать соглашение о стратегическом партнерстве с Арменией

США не планируют подписывать соглашение с Арменией о стратегическом партнерстве.

Как сообщает Report со ссылкой на "Голос Америки", об этом заявили в Госдепартаменте США.

"На данный момент нам нечего рассматривать или объявлять" по поводу подписания стратегического документа о партнерстве с Арменией, заявили в ведомстве.

Вчера на пресс-конференции министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что представители Армении и США готовят встречу для обсуждения документа о стратегическом партнерстве. По его словам, между сторонами существует стратегический диалог, который "договорились поднять до уровня стратегического партнерства". Не вдаваясь в подробности, глава армянского внешнеполитического ведомства сказал, что предыдущие армяно-американские договоренности предполагают подписание такого документа.

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Версия на английском языке US State Dept on signing strategic document with Armenia: Nothing to announce at this time
Версия на азербайджанском языке Dövlət Departamenti: ABŞ Ermənistanla strateji tərəfdaşlıq sazişi imzalamağı planlaşdırmır

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