Госдеп США: Иран за последние шесть лет потратил 16 млрд. долларов на финансирование терроризма

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Только за последние шесть лет Тегеран потратил 16 миллиардов долларов на финансирование террора и режима Башара Асада в Сирии. Как сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ, об этом говорится в отчете Государственного департамента США.

Американское внешнеполитическое ведомство заявляет, что иранский режим оказывает всестороннюю поддержку ливанской "Хизбалле", палестинским "Исламскому движению сопротивления" (ХАМАС) и "Исламскому джихаду", иракской группировке "Катаиб Хизбалла", бахрейнским "Бригадам Аль-Аштар" и другим террористическим организациям, а также хуситам в Йемене. При этом террористам поставляются ракетные вооружения, а также оказывается "кибер-поддержка".

В частности, в отчете сказано, что вооруженным силам Асада с 2012 года Ираном оказана военная помощь на общую сумму 4,6 миллиарда долларов. "Хизбалла" за тот же период получила от иранцев помощь в объеме 700 миллионов долларов, почти 100 миллионов долларов получили ХАМАС и "Исламский джихад".

В Вашингтоне отмечают, что Тегеран в течение многих лет нарушал международные соглашения по ограничению поставок баллистических ракет. Подчеркивается, что Иран продолжает производство боеголовок, способных доставить ядерный заряд на расстояние до 2000 км.

В главе, посвященной кибер-угрозам, сказано, что Иран осуществлял хакерские атаки против правительственных и коммерческих структур в Израиле, Саудовской Аравии и Катаре.

Особое внимание уделено нарушению прав человека в Исламской республике Иран.