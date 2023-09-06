Госдеп США: Блинкен обсудил со Шмыгалем восстановление Украины

Находящийся в Киеве госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с премьером Украины Денисом Шмыгалем восстановление Украины.

Находящийся в Киеве госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с премьером Украины Денисом Шмыгалем восстановление Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Госсекретарь Энтони Блинкен встретился с премьер-министром Денисом Шмыгалем сегодня в Киеве. Они обсудили неизменную поддержку США по восстановлению Украины, ее реконструкции и проведению реформ, а также готовность США работать вместе с партнерами, чтобы удовлетворить гуманитарные, экономические и гуманитарные нужды Украины", - говорится в заявлении.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника информировал, что Блинкен в ходе визита может объявить о выделении Киеву более 1 млрд долларов помощи, а также планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, с которым обсудит результаты контрнаступления ВСУ.