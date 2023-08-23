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Госдеп: Россия может закончить войну в любой момент

Госдеп: Россия может закончить войну в любой момент Представитель Госдепартамента Соединенных Штатов Америки заявил, что Вашингтон "не поощряет" Украину совершать атаки на РФ, украинская сторона сама принимает решения, касающиеся обороны.
В регионе
23 августа 2023 г. 10:17
Госдеп: Россия может закончить войну в любой момент

Представитель Госдепартамента Соединенных Штатов Америки заявил, что Вашингтон "не поощряет" Украину совершать атаки на РФ, украинская сторона сама принимает решения, касающиеся обороны.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина.

Такое заявление американского чиновника на условиях анонимности прозвучало на фоне очередных взрывов в столице РФ Москве и в Подмосковье, которые прогремели в ночь на 23 августа из-за атаки неизвестных беспилотников. Российская сторона обвиняет Украину в этом налете.

"Соединенные Штаты не поощряют и не допускают нападения внутри России", - заявил представитель Госдепартамента США агентству.

При этом чиновник отмечает, что Украина сама решает, как вести оборону и защищать себя от РФ.

Представитель американской администрации добавил, что РФ может закончить войну в любой момент, выведя свои войска из Украины.

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Версия на английском языке US says it does not support Ukrainian strikes inside Russia
Версия на азербайджанском языке Dövlət Departamenti: ABŞ Ukraynanı Rusiyaya zərbə endirməyə “təşviq etmir”

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