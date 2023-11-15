Госдеп: Российским миротворцам в Карабахе надо найти замену

Госдепартамент США полагает, что российским миротворцам в Карабахском экономическом районе Азербайджана необходимо найти замену.

Госдепартамент США полагает, что российским миротворцам в Карабахском экономическом районе Азербайджана необходимо найти замену.

Как передает Report , c таким заявлением выступил помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, выступая в комитете Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам.

"В настоящее время там присутствуют российские войска, это их первый срок, согласно заявлению о прекращении огня 2020 года. Если для этих стран (Азербайджана и Армении - ред.) существует альтернатива, участия российских миротворцев больше не понадобится. Они уже провалили свою задачу как миротворцы", - отметил дипломат.

По словам помощника госсекретаря, США готовы предложить альтернативу миротворцам РФ.

"Лучший подход - предоставить обеим странам альтернативу - работать с нами и с Западом", - сказал он.