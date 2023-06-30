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Госдеп: ракетная программа Ирана представляет угрозу региональной безопасности

Госдеп: ракетная программа Ирана представляет угрозу региональной безопасности США вместе с европейскими союзниками продолжат противодействовать развитию ракетной программы Ирана вне зависимости от действия резолюции Совета Безопасности ООН 2231.
В регионе
30 июня 2023 г. 03:20
Госдеп: ракетная программа Ирана представляет угрозу региональной безопасности

США вместе с европейскими союзниками продолжат противодействовать развитию ракетной программы Ирана вне зависимости от действия резолюции Совета Безопасности ООН 2231.

Как передает Report, об этом заявил на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

По его словам, ракетная программа Ирана представляет серьезную угрозу региональной и международной безопасности.

"Мы продолжим работать с нашими партнерами и союзниками в "евротройке" (Великобритания, Германия и Франция - ред.) и Евросоюзе с тем, чтобы противостоять угрозе, которую представляет ракетная программа Ирана, вне зависимости от санкций ООН.

Мы будем применять все инструменты, включая санкции и меры экспортного контроля, чтобы противодействовать дальнейшему развитию ракетной программы Ирана и предотвратить возможность поставок ракет и других технологий в другие страны", - подчеркнул представитель Госдепа.

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Версия на азербайджанском языке Metyu Miller: “İranın raket proqramı regional təhlükəsizliyə ciddi təhdid yaradır”

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