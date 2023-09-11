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Госдеп прокомментировал военные учения Армении и США

Госдеп прокомментировал военные учения Армении и США Совместные учения войск США и Армении носят рутинный характер и никак не связаны с напряженностью между Ереваном и Баку.
В регионе
11 сентября 2023 г. 22:42
Госдеп прокомментировал военные учения Армении и США

Совместные учения войск США и Армении носят рутинный характер и никак не связаны с напряженностью между Ереваном и Баку.

Как передает Report, об этом заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.

"Это рутинные учения, которые никоим образом не связаны ни с какими другими событиями", - сказал он на брифинге.

Учения Eagle Partner 2023 пройдут с 11 по 20 сентября на базе учебного центра "Зар" армянской миротворческой бригады и учебного центра министерства обороны Армении в рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях. Военные двух стран отработают операции по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами при выполнении миротворческих задач.

В учениях примут участие 175 армянских и 85 американских военных из 101-й воздушно-десантной дивизии армии США и национальной гвардии штата Канзас, с которой у Армении действует партнерская программа с 2003 года.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Departamenti ABŞ-nin Ermənistanla hərbi təlimlərini şərh edib

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