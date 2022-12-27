Госдеп призвал Иран освободить всех участников протестов в стране

Соединенные Штаты призывают Иран освободить без каких-либо условий всех участников протестов в стране. С таким заявлением накануне выступил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Соединенные Штаты призывают Иран освободить без каких-либо условий всех участников протестов в стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Мы призываем к освобождению без всяких условий всех людей, заключенных под стражу в Иране за мирное осуществление своих свобод", - написал он на своей странице в Twitter.

Прайс напомнил об исключении по инициативе США Ирана из Комиссии по положению женщин ООН. По его словам, это было сделано "в поддержку смелых иранских женщин".

"Борьба за их права продолжается", - добавил представитель американского внешнеполитического ведомства.

Напомним, что уличные протесты в Иране не стихают на протяжении почти трех месяцев. За это время в ряде районов страны произошла серия нападений, жертвами которых стали как силовики, так и мирные жители.

Волнения начались 16 сентября после похорон 22-летней Махсы Амини. Согласно официальной версии, полиция задержала Амини за неправильное ношение головного платка и при допросе у нее случился сердечный приступ, от которого она умерла.

В социальных сетях, однако, была распространена информация о том, что Амини избили полицейские. 7 октября Иранская организация судебной медицины опубликовала официальное заключение о причинах смерти девушки, в котором указывалось, что ей не были нанесены травмы.