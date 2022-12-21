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Госдеп призвал Грузию предоставить Саакашвили нужную медицинскую и психологическую помощь

Госдеп призвал Грузию предоставить Саакашвили нужную медицинскую и психологическую помощь Администрация США призывает власти Грузии предоставить арестованному бывшему президенту республики Михаилу Саакашвили всю необходимую медицинскую и психологическую помощь.
В регионе
21 декабря 2022 г. 01:54
Госдеп призвал Грузию предоставить Саакашвили нужную медицинскую и психологическую помощь

Администрация США призывает власти Грузии предоставить арестованному бывшему президенту республики Михаилу Саакашвили всю необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Ответственность грузинского правительства заключается в том, чтобы справедливым образом относиться к господину Саакашвили,... в том числе предоставляя всю необходимое медицинскую и психологическую помощь, рекомендованную независимыми экспертами-медиками общественного защитника (бывшего президента). Им (грузинским должностным лицам) следует гарантировать, конечно, что его права защищены, что он получает совершенно всю необходимую помощь", - сказал представитель американского внешнеполитического ведомства.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Gürcüstanı Saakaşviliyə zəruri tibbi və psixoloji yardım göstərməyə çağırıb

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