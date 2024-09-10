Госдеп пригрозил Ирану серьезными мерами из-за взаимодействия с РФ

США и их партнеры готовы принять серьезные меры в отношении Ирана в связи с взаимодействием с Россией в контексте войны в Украине.

США и их партнеры готовы принять серьезные меры в отношении Ирана в связи с взаимодействием с Россией в контексте войны в Украине.

Как передает Report , об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател, комментируя сообщения о поставке Тегераном Москве баллистических ракет меньшей дальности.

При этом сам он не подтвердил, что, согласно выводам американской администрации, передача таких вооружений состоялась.

"Конечно, мы невероятно встревожены этими сообщениями. Любая передача Ираном баллистических ракет России представляла бы собой резкий рост поддержки Ираном войны России против Украины. Мы и наши партнеры на саммитах НАТО и Группы семи ясно давали понять: мы готовы обеспечить значительные последствия. Вдаваться в детали или предвосхищать события с этой трибуны я не стану", - отметил американский дипломат.

Ранее Sky News сообщало, что Россия вскоре получит партию двух типов баллистических ракет из Ирана в рамках заключенного в декабре прошлого года договора.