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Госдеп подтвердил визит первого замгоссекретаря США в Россию

Госдеп подтвердил визит первого замгоссекретаря США в Россию Первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн с 24 по 27 августа отправится с визитом в Россию, Литву и Украину.
В регионе
23 августа 2020 г. 19:04
Госдеп подтвердил визит первого замгоссекретаря США в Россию

Первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн с 24 по 27 августа отправится с визитом в Россию, Литву и Украину.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это подтвердила в воскресенье пресс-служба Госдепартамента США.

"Первый заместитель госсекретаря Стивен Бигэн отправится в Вильнюс (Литва), Москву (Россия), Киев (Украина), чтобы встретиться с представителями руководства этих стран высокого ранга для обсуждения ряда региональных и международных вопросов", - говорится в распространенном заявлении.

Кроме того, 27 августа Бигэн также отправится в столицу Австрии, чтобы "встретиться с коллегами из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) для обсуждения вопросов, связанных с региональной безопасностью и правами человека".

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