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Госдеп одобрил возможную продажу Польше вертолетов Apache на сумму $12 млрд

Госдеп одобрил возможную продажу Польше вертолетов Apache на сумму $12 млрд Госдепартамент США разрешил возможную продажу Польше вертолетов AH-64E Apache и других систем на $12 млрд.
В регионе
22 августа 2023 г. 00:34
Госдеп одобрил возможную продажу Польше вертолетов Apache на сумму $12 млрд

Госдепартамент США разрешил возможную продажу Польше вертолетов AH-64E Apache и других систем на $12 млрд.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

Как говорится в его заявлении, американское внешнеполитическое ведомство "одобрило потенциальную продажу правительству Польши вертолетов AH-64E Apache и связанного с этим оборудования примерно на $12 млрд".

Власти Польши ранее запросили разрешение на приобретение у США 96 таких вертолетов, а также различных запчастей, систем ночного видения, наблюдения и связи, более 1,8 тыс. ракет AGM-114R2 Hellfire, а также иных вооружений.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ "AH-64E Apache" helikopterlərinin Polşaya satışını təsdiqləyib

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