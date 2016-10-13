Госдеп США назвал парламентские выборы в Грузии хорошо организованными

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Госдепартамент США назвал "хорошо организованными" состоявшиеся 8 октября парламентские выборы в Грузии, но выразил сожаление в связи с "несколькими инцидентами" на избирательных участках. Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"США поздравляют народ Грузии с проведением конкурентных и хорошо организованных выборов 8 октября, которые, по оценке представителей ОБСЕ, в основном отвечали фундаментальным правам и свободам", - заявил по этому поводу официальный представитель американского дипломатического ведомства Джон Кирби.

Вместе с тем он выразил сожаление, что "в течение дня (выборов) страсти накалились, и произошло несколько насильственных инцидентов на избирательных участках". По его словам, США "самым серьезным образом осуждают эти отдельные случаи насилия и призывают к тщательному и всестороннему расследованию".

Состоявшиеся выборы Кирби назвал "первым шагом в процессе, который будет включать в себя дальнейшие споры" по поводу результатов. Он призвал все заинтересованные стороны к спокойствию и мирному решению вопросов, пообещав пристально следить за ситуацией.

Согласно данным ЦИК Грузии, после подсчета голосов со всех избирательных участков в парламент проходят три партии: правящая "Грузинская мечта" (48,67% голосов), оппозиционная партия "Единое национальное движение" (27,11%) и "Альянс патриотов" (5,01%). Однако, согласно сведениям, опубликованным на сайте ЦИК, второй тур должен состояться в 50 избирательных округах, после чего станет известен окончательный состав парламента.