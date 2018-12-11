Госдеп CША включил Россию в список стран, опасных для туристов из-за терроризма

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Государственный департамент США внес Россию в список государств, где следует проявлять осторожность из-за терроризма, возможных преследований и произвольного применения местных законов.

Как передает Report со ссылкой на Daily Storm, документ размещен на сайте Госдепартамента.

Туристам из США рекомендуется не путешествовать по Северному Кавказу, включая Чечню, Ингушетию, Дагестан, Ставропольский край, «из-за терроризма и риска гражданских беспорядков».

Особое место в рекомендациях Госдепартамента уделено Крыму. Американским туристам советуют не посещать полуостров «из-за оккупации Россией территории Украины и злоупотреблений со стороны оккупационных властей», а также «жесткого обращения с иностранцами».

В январе текущего года Госдепартамент опубликовал рекомендации по туристическим поездкам для граждан США. Россия оказалась в одной группе с такими странами, как Гондурас, Нигер, Нигерия, Пакистан и Чад.