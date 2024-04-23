Госдеп: Армения не добилась прогресса в расследовании военных преступлений

Армения не добилась прогресса в расследовании предполагаемых военных преступлений во время Второй карабахской войны.

Армения не добилась прогресса в расследовании военных преступлений во время Второй карабахской войны.

Как передает Report, об этом говорится в опубликованном в понедельник ежегодном докладе Госдепартамента о ситуации с правами человека в странах мира.

"Никаких обновлений о шести уголовных делах, возбужденных властями Армении в 2020 году для расследования поведения армяноязычных злоумышленников во время интенсивных боев осенью 2020 года по обвинению в серьезных нарушениях международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов - нет", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

В докладе отмечается, что никакого прогресса в расследовании возможного военного преступления, совершенного ими, достигнуто не было.

Подчеркивается, что "четыре из шести случаев связаны с убийствами, пытками и бесчеловечным обращением".

Хотя в 2021 году правительство объединило все шесть дел в одно уголовное производство, расследование все еще продолжается.

В то же время Госдепартамент обратил внимание на два акта вандализма в отношении единственной синагоги в столице Армении Ереване.