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Госдеп анонсировал новые санкции против Грузии

Госдеп анонсировал новые санкции против Грузии Действующая американская администрация во главе с президентом Джо Байденом намерена ввести до истечения срока своих полномочий дополнительные санкции в отношении властей Грузии.
В регионе
18 декабря 2024 г. 01:32
Госдеп анонсировал новые санкции против Грузии

Действующая американская администрация во главе с президентом Джо Байденом намерена ввести до истечения срока своих полномочий дополнительные санкции в отношении властей Грузии.

Как передает Report, это подтвердил на брифинге для иностранных журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

"Вы видели, как мы ужесточали свою реакцию. И мы продолжим ужесточать свою реакцию, в том числе дополнительные санкции", - заявил он, комментируя ситуацию в Грузии.

"Я не стану говорить, какой в точности будет природа этих санкций. Но, да, до истечения срока наших полномочий мы введем дополнительные санкции в отношении правительства Грузии", - подчеркнул представитель американского внешнеполитического ведомства.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Gürcüstan hökumətinə qarşı əlavə sanksiyalar tətbiq edəcək

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