Госдеп анонсировал новые санкции против Грузии

Действующая американская администрация во главе с президентом Джо Байденом намерена ввести до истечения срока своих полномочий дополнительные санкции в отношении властей Грузии.
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"Вы видели, как мы ужесточали свою реакцию. И мы продолжим ужесточать свою реакцию, в том числе дополнительные санкции", - заявил он, комментируя ситуацию в Грузии.
"Я не стану говорить, какой в точности будет природа этих санкций. Но, да, до истечения срока наших полномочий мы введем дополнительные санкции в отношении правительства Грузии", - подчеркнул представитель американского внешнеполитического ведомства.