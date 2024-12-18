Госдеп анонсировал новые санкции против Грузии

Действующая американская администрация во главе с президентом Джо Байденом намерена ввести до истечения срока своих полномочий дополнительные санкции в отношении властей Грузии.

Действующая американская администрация во главе с президентом Джо Байденом намерена ввести до истечения срока своих полномочий дополнительные санкции в отношении властей Грузии.

Как передает Report , это подтвердил на брифинге для иностранных журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

"Вы видели, как мы ужесточали свою реакцию. И мы продолжим ужесточать свою реакцию, в том числе дополнительные санкции", - заявил он, комментируя ситуацию в Грузии.

"Я не стану говорить, какой в точности будет природа этих санкций. Но, да, до истечения срока наших полномочий мы введем дополнительные санкции в отношении правительства Грузии", - подчеркнул представитель американского внешнеполитического ведомства.