Горсовет: В Мариуполе работают мобильные крематории РФ для сокрытия убийств гражданских

В Мариуполе заработали российские мобильные крематории, чтобы скрыть совершенные армией РФ преступления в отношении мирного населения.

В Мариуполе заработали российские мобильные крематории, чтобы скрыть совершенные армией РФ преступления в отношении мирного населения.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом в Telegram сообщил Мариупольский городской совет.

"Заметаются следы. В Мариуполе заработали российские мобильные крематории. После широкой международной огласки геноцида в Буче, высшее руководство РФ приказало уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии в Мариуполе. Неделю назад указывали на 5 тыс. погибших. Но учитывая размеры города, катастрофические разрушения, длительность блокады и жесткое сопротивление, жертвами могли стать десятки тысяч гражданских мариупольцев. Именно поэтому Россия не спешит давать зеленый свет миссии Турции и другим инициативам по спасению и полной эвакуации Мариуполя. Кроме того, всех потенциальных свидетелей зверств оккупантов пытаются идентифицировать через фильтрационные лагеря и уничтожить", - говорится в сообщении.

В свою очередь мэр Мариуполя Вадим Бойченко отметил, что масштаба трагедии в Мариуполе мир не видел со времен существования концлагерей нацистов.