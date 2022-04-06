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Горсовет: В Мариуполе работают мобильные крематории РФ для сокрытия убийств гражданских

Горсовет: В Мариуполе работают мобильные крематории РФ для сокрытия убийств гражданских В Мариуполе заработали российские мобильные крематории, чтобы скрыть совершенные армией РФ преступления в отношении мирного населения.
В регионе
6 апреля 2022 г. 14:54
Горсовет: В Мариуполе работают мобильные крематории РФ для сокрытия убийств гражданских

В Мариуполе заработали российские мобильные крематории, чтобы скрыть совершенные армией РФ преступления в отношении мирного населения.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом в Telegram сообщил Мариупольский городской совет.

"Заметаются следы. В Мариуполе заработали российские мобильные крематории. После широкой международной огласки геноцида в Буче, высшее руководство РФ приказало уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии в Мариуполе. Неделю назад указывали на 5 тыс. погибших. Но учитывая размеры города, катастрофические разрушения, длительность блокады и жесткое сопротивление, жертвами могли стать десятки тысяч гражданских мариупольцев. Именно поэтому Россия не спешит давать зеленый свет миссии Турции и другим инициативам по спасению и полной эвакуации Мариуполя. Кроме того, всех потенциальных свидетелей зверств оккупантов пытаются идентифицировать через фильтрационные лагеря и уничтожить", - говорится в сообщении.

В свою очередь мэр Мариуполя Вадим Бойченко отметил, что масштаба трагедии в Мариуполе мир не видел со времен существования концлагерей нацистов.

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Версия на английском языке City Council: Russia’s mobile crematoriums operate in Mariupol to conceal murders of civilians

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