Горсовет Мариуполя: В Драмтеатре в результате бомбардировки погибло около 300 человек

В здании Драматического театра в Мариуполе (Украина), которое подверглось бомбардировке, погибло около 300 человек.

В здании Драматического театра в Мариуполе (Украина), которое подверглось бомбардировке, погибло около 300 человек.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщают в Мариупольском городском совете.

"К сожалению, начинаем этот день с плохих новостей. От очевидцев появилась информация о том, что в Драматическом театре Мариуполя в результате бомбардировки российским самолетом погибло около 300 человек", - говорится в сообщении.

В горсовете напомнили, что российские войска не остановила огромная надпись "ДЕТИ" перед зданием театра.

Как сообщал УНИАН, 16 марта российский самолет сбросил бомбу на здание Драмтеатра в Мариуполе, где прятались сотни мирных жителей. Обломками завалило вход в бомбоубежище, и из-за продолжающегося обстрела долго время не было информации о пострадавших.