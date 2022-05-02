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Горсовет Мариуполя: Российские войска вывозят тела погибших в грузовиках для гумпомощи

Горсовет Мариуполя: Российские войска вывозят тела погибших в грузовиках для гумпомощи Российские войска из Мариуполя вывозят тела погибших в грузовиках, предназначенных для гуманитарного груза.
В регионе
2 мая 2022 г. 18:04
Горсовет Мариуполя: Российские войска вывозят тела погибших в грузовиках для гумпомощи

Российские войска из Мариуполя вывозят тела погибших в грузовиках, предназначенных для гуманитарного груза.

Как передает Report, cоответствующий пост было обнародован в Telegram-канале горсовета.

"Они вывозят тела погибших. Как бы это дико это звучало – в грузовиках "гуманитарного груза". То есть, теми самыми грузовиками, в которых завозят "гуманитарные подачки", - сказано в публикации.

Отмечается, что это не единичный случай, а носит массовый характер и отточенный механизм. Так, в случае большого скопления в одном здании грузовики подгоняют прямо к дому.

По предварительной информации, такие грузовики движутся дальше к месту базирования мобильного крематория в Харцызске, впрочем, власти еще уточняют эту информацию.

"Оптимизация логистики по-русски. Еда в обмен на трупы", – отметили в горсовете.

В то же время сообщается, что российские войска "наглухо закрыли" все информационные потоки в Мариуполь и наружу. За это горожане не могут узнавать правдивую информацию о ходе войны.

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Версия на азербайджанском языке Mariupol Şəhər Şurası: “Rusiya humanitar yardım maşınları ilə meyitləri aparıb gizlədir”

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