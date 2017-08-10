Городской суд: Министр юстиции Грузии нарушила закон

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Городской суд Тбилиси посчитал министра юстиции Тею Цулукиани нарушителем закона.

Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, Т. Цулукиани получила вербальное замечание от первой инстанции правосудия за сокрытие публичной информации.

"Тея Цулукиани, рожденная 21 января 1975 года, признана виновной по статье 173 Кодекса административных правонарушений, и соответственно статье 22 того же кодекса освобождена от административной ответственности. Объявить словесное замечание", - говорится в сообщении.

Министр не желает говорить о решении.

Информация, сокрытие которой Тее Цулукиани обошлось ценой статуса нарушителя закона, касалась зарплаты, премий, надбавок, и других представительских расходов в министерстве. Несмотря на решение суда, Минюст тщательно скрывает информацию о том, сколько тратит на премии, надбавки, и командировки.