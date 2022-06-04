Города Лиман Донецкой области больше не существует

Российские войска стерли с лица Земли город Лиман Донецкой области Украины.

Российские войска стерли с лица Земли город Лиман Донецкой области Украины.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Нацполиции Киевской области.

По словам мэра Лимана Александра Журавлева, город полностью оккупирован. В Лимане нет газа, воды и света.

Там находятся около 7,5 тыс. жителей. Эвакуировать их пока возможности нет", - отметил Журавлев.

Города просто нет, они его полностью уничтожили", - подчеркнул он.

Напомним, что 30 мая военнослужащие РФ вошли на окраины Северодонецка и закрепляются в Лимане.