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Города Лиман Донецкой области больше не существует

Города Лиман Донецкой области больше не существует Российские войска стерли с лица Земли город Лиман Донецкой области Украины.
В регионе
4 июня 2022 г. 21:17
Города Лиман Донецкой области больше не существует

Российские войска стерли с лица Земли город Лиман Донецкой области Украины.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Нацполиции Киевской области.

По словам мэра Лимана Александра Журавлева, город полностью оккупирован. В Лимане нет газа, воды и света.

Там находятся около 7,5 тыс. жителей. Эвакуировать их пока возможности нет", - отметил Журавлев.

Города просто нет, они его полностью уничтожили", - подчеркнул он.

Напомним, что 30 мая военнослужащие РФ вошли на окраины Северодонецка и закрепляются в Лимане.

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Версия на азербайджанском языке ФотоRusiya hərbçiləri Ukraynanın Liman şəhərini Yer üzündən siliblər  

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