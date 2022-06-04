Города Лиман Донецкой области больше не существует

Российские войска стерли с лица Земли город Лиман Донецкой области Украины.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении Нацполиции Киевской области.
По словам мэра Лимана Александра Журавлева, город полностью оккупирован. В Лимане нет газа, воды и света.
Там находятся около 7,5 тыс. жителей. Эвакуировать их пока возможности нет", - отметил Журавлев.
Города просто нет, они его полностью уничтожили", - подчеркнул он.
Напомним, что 30 мая военнослужащие РФ вошли на окраины Северодонецка и закрепляются в Лимане.