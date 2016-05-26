Михаилу ​Горбачеву запретили въезд в Украину на пять лет

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Служба безопасности Украины запретила экс-президенту СССР Михаилу Горбачеву въезд на Украину сроком на пять лет.

Как сообщает Report со ссылкой на УНН, об этом заявила официальный представитель СБУ Елена Гитлянская.

"Действительно, закрыли на пять лет в интересах обеспечения государственной безопасности, в частности, за публичную поддержку военной аннексии Крыма", - заявила Гитлянская.

Ранее Горбачев в интервью The Sunday Times заявил о том, что он поддерживает решение российского президента Владимира Путина касательно Крыма. Экс-президент СССР заявил, что поступил бы на его месте точно также.

После этого народный депутат Украины из фракции "Народный фронт" Антон Геращенко заявил о намерении направить в представительство ЕС в Киеве предложение запретить въезд в страны Евросоюза Горбачеву. По его словам, Горбачев также должен быть внесен в "черные списки" на Украине.