Google начала перевод своих сотрудников из России

Google в последние дни начала переводить сотрудников из России.

Google в последние дни начала переводить сотрудников из России.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, знакомые с решением компании.

По данным источников издания, численность сотрудников московского офиса Google составляет 244 человека. Компания пока не закрывает офис в РФ, на данный момент она помогла переехать тем сотрудникам, кто заинтересован в переезде, сообщили источники агентства.

Кроме того, по данным источника Bloomberg, американский интернет-гигант перевез сотрудников и из украинского офиса, где на компанию работали 50 человек.

Согласно внутреннему бюллетеню Google, с которым ознакомился Bloomberg, компания уведомила сотрудников о том, что ее персонал "работает круглосуточно, чтобы обеспечить специализированную безопасность, а также другую поддержку" сотрудникам в Украине, пишет издание.