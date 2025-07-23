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Гончаренко: Делегация Украины прибыла в Турцию

Гончаренко: Делегация Украины прибыла в Турцию Украинская делегация прибыла на переговоры в Турцию, которые сначала пройдут в Анкаре, потом в Стамбуле.
В регионе
23 июля 2025 г. 14:52
Гончаренко: Делегация Украины прибыла в Турцию

Украинская делегация прибыла на переговоры в Турцию, которые сначала пройдут в Анкаре, потом в Стамбуле.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил в соцсетях.

"Украинская делегация прибыла на переговоры в Турцию. Сначала переговоры пройдут в Анкаре, дальше в Стамбуле", - сказал он.

Между тем, украинские СМИ сообщают о том, что делегация Украины в Анкаре встретится с представителями турецкого правительства, а в Стамбуле - с российской делегацией.

Ранее сообщалось о том, что третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины ожидается в среду вечером в Стамбуле. Предварительно, они состоятся в 19.00 (в 20.00 по бакинскому времени - ред.) во дворце Чираган.

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