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Гончар: Переговоры между Россией и Грузией приостановлены

Гончар: Переговоры между Россией и Грузией приостановлены В процессе переговоров между Россией и Грузией сделана пауза по инициативе ООН, Евросоюза и ОБСЕ.
В регионе
25 апреля 2022 г. 11:39
Гончар: Переговоры между Россией и Грузией приостановлены

В процессе переговоров между Россией и Грузией сделана пауза по инициативе ООН, Евросоюза и ОБСЕ.

Как передает Report, об этом заявил в интервью РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар.

"Партнеры" фактически взяли в заложники важнейший для региона переговорный формат, что может иметь последствия для Южного Кавказа. Что касается женевских дискуссий, то работа данного формата поставлена на паузу. Это — не наш выбор, инициатива в данном случае принадлежит "тройке" сопредседателей (ООН, ЕС и ОБСЕ), отложивших своим решением на неопределенное время планировавшийся на конец марта очередной, 56-й раунд", — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что "недружественные и политизированные шаги западных "партнеров" не помогают делу укрепления стабильности и безопасности на Южном Кавказе", могут "привести к возникновению неопределенности в этом регионе".

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