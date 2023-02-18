О нас

Голосование в СБ ООН по "Северным потокам" состоится 22-24 февраля

Голосование в СБ ООН по "Северным потокам" состоится 22-24 февраля Голосование по проекту резолюции о расследовании диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток- 2" состоится в Совбезе ООН в период с 22 по 24 февраля.
В регионе
18 февраля 2023 г. 10:36
Голосование в СБ ООН по Северным потокам состоится 22-24 февраля

Голосование по проекту резолюции о расследовании диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток- 2" состоится в Совбезе ООН в период с 22 по 24 февраля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Мы запросили заседание Совета Безопасности по подрыву "Северного потока", точная дата пока не подтверждена, в какой-то из дней со среды до пятницы состоится и голосование по нашему соответствующему проекту резолюции", - написал он в Telegram-канале.

Россия в пятницу представила проект резолюции Совбеза ООН о расследовании диверсий на "Северных потоках". В нем предлагается генеральному секретарю создать независимую международную комиссию юристов, которая займется расследованием.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке BMT TŞ-də “Şimal axınları” ilə bağlı səsvermənin vaxtı məlum olub

Экслюзивные новости

В Бакинском порту планируется строительство интермодального и мультимодального терминала
В Бакинском порту планируется строительство интермодального и мультимодального терминала
17 февраля 2023 г. 20:19
Азербайджанец-военнослужащий украинской армии попал в плен к российским военным
Азербайджанец-военнослужащий украинской армии попал в плен к российским военным
17 февраля 2023 г. 16:33
Азербайджанский психолог: Мы оказываем психологическую помощь пострадавшим от землетрясения в Кахраманмараше
Азербайджанский психолог: Мы оказываем психологическую помощь пострадавшим от землетрясения в Кахраманмараше
17 февраля 2023 г. 16:08
На интернет-рынке Азербайджана заработает третий провайдер магистральных сетей интернета
На интернет-рынке Азербайджана заработает третий провайдер магистральных сетей интернета
17 февраля 2023 г. 13:12
Репортаж из разрушенного землетрясением турецкого города Адыяман
ФотоРепортаж из разрушенного землетрясением турецкого города Адыяман
16 февраля 2023 г. 18:39
Из прокуратуры Нахчывана уволены два сотрудника
Из прокуратуры Нахчывана уволены два сотрудника
16 февраля 2023 г. 16:26
Эксперт: Освобождение Карабаха - импульс для укрепления связей арабских стран с Азербайджаном
Эксперт: Освобождение Карабаха - импульс для укрепления связей арабских стран с Азербайджаном
16 февраля 2023 г. 15:34
Сотрудник МЧС Азербайджана: Спасенная нами женщина спросила, где находится
Сотрудник МЧС Азербайджана: Спасенная нами женщина спросила, где находится
16 февраля 2023 г. 15:06
Венгерский политолог: Повысится роль Азербайджана как транспортно-логистического центра
Венгерский политолог: Повысится роль Азербайджана как транспортно-логистического центра
16 февраля 2023 г. 14:44
Спецпредставитель Зеленского: Замороженные активы России по всему миру будут направлены в Украину
Спецпредставитель Зеленского: Замороженные активы России по всему миру будут направлены в Украину
16 февраля 2023 г. 12:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi