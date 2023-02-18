Голосование в СБ ООН по "Северным потокам" состоится 22-24 февраля

Голосование по проекту резолюции о расследовании диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток- 2" состоится в Совбезе ООН в период с 22 по 24 февраля.

Голосование по проекту резолюции о расследовании диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток- 2" состоится в Совбезе ООН в период с 22 по 24 февраля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Мы запросили заседание Совета Безопасности по подрыву "Северного потока", точная дата пока не подтверждена, в какой-то из дней со среды до пятницы состоится и голосование по нашему соответствующему проекту резолюции", - написал он в Telegram-канале.

Россия в пятницу представила проект резолюции Совбеза ООН о расследовании диверсий на "Северных потоках". В нем предлагается генеральному секретарю создать независимую международную комиссию юристов, которая займется расследованием.