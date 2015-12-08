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    Голоса на 78 избирательных участках референдума в Армении пересчитают

    Еще три территориальные комиссии получили обращения о признании итогов голосования недействительными

    Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Голоса на 78 избирательных участках в Армении, где проходил референдум по конституционным реформам, будут пересчитаны. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом   заявили в пресс-службе ЦИК Армении. 

    По данным пресс-службы, обращения с требованием провести пересчет голосов на 78 участках поступили в 11 территориальных избирательных комиссий. Еще три территориальные комиссии получили обращения о признании итогов голосования недействительными.

    Референдум  по изменению президентской формы правления на парламентскую прошел в Армении в минувшее воскресенье. По данным ЦИК страны, 63,35%, или более 825 тысяч граждан высказались за изменение. "Против" проголосовали 32,35%, или более 421 тысячи избирателей. В референдуме приняли участие примерно 1,3 миллиона избирателей, или 50,51% от лиц, включенных в списки.

    Оппозиция заявляет о массовых нарушениях в ходе проведения референдума.

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