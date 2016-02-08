СМИ: Голодающей заключенной армянской тюрьмы не оказывают медпомощи

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ 54-летняя Сервеник Геворгян, с августа 2015 года содержащаяся в уголовно-исполнительном учреждении "Абовян", объявила голодовку: женщина не в состоянии питаться и передвигаться самостоятельно, а в тюрьме ей не оказывают необходимой помощи, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Адвокат арестантки Гаянэ Геворгян сообщила, что состояние здоровья ее подзащитной ухудшилось 23 января, она упала в обморок. Придя в сознание, женщина обнаружила, что левая часть ее тела парализована.

"В тот же день ее доставили в отделение реанимации абовянской городской больницы. После этого сказали, что она в очень тяжелом состоянии и оставить ее в больнице они не могут. Геворгян перевели в ереванский медцентр "Григор Лусаворич", где сказали, что она должна проходить лечение в больнице по крайней мере 2 месяца. Однако между УИУ и больницей возникли финансовые проблемы, бюрократические вопросы, связанные с госзаказом, и деньги стали требовать от родных. Сложилась конфликтная ситуация, и больница решила выписать пациентку", - заявила Гаянэ Геворгян.

Сервеник Геворгян вернули в тюрьму: по словам адвоката, состояние ее здоровья ухудшается, а в УИУ не предоставляют необходимой медпомощи: "Медицинская помощь в тюрьме заключается в том, что единственный врач учреждения даже не удосуживается осмотреть больного, когда тот плохо себя чувствует. Он посылает медсестру, которая всего лишь вкалывает успокоительные. Но для лечения этого недостаточно. 1 февраля, когда ее снова перевели в уголовно-исполнительное учреждение, она объявила голодовку и только вчера [5 февраля], когда ей было плохо до потери сознания, ее призывали и просили выпить немного сладкой воды. Однако сегодня она ничего не ела".

Если прежде была парализована только левая сторона тела, то теперь, по словам адвоката, возникли проблемы и с правой.

Согласно обвинению, Сервеник Геворгян, вступив в предварительный сговор с группой лиц в мае-июне 2014 года, похитила 48 млн. 051 тыс. драмов (порядка 97 466 долларов) путем закладывания фальшивых изделий из золота. Геворгян не признает свою вину.