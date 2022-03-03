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Годовая инфляция в Турции ускорилась до 54,44%

Годовая инфляция в Турции ускорилась до 54,44% Годовая инфляция в Турции по итогам февраля ускорилась до 54,44% с 48,69% месяцем ранее.
В регионе
3 марта 2022 г. 11:15
Годовая инфляция в Турции ускорилась до 54,44%

Годовая инфляция в Турции по итогам февраля ускорилась до 54,44% с 48,69% месяцем ранее.

Как передает Report cо ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщает Институт статистики страны.

"Инфляция в Турции в годовом выражении ускорилась в феврале до 54,44%", — сообщает он.

При этом только за февраль рост потребительских цен в Турции составил 4,81%.

В прошлом году после нескольких подряд снижений учетной ставки турецкого Центробанка резко ускорилось падение курса лиры, что негативно отразилось на финансовой системе страны. А годовая инфляция на фоне колебаний курса лиры ускорилась до 36%.

Обвал турецкой лиры 23 ноября на 18% стал максимальным за последние 20 лет. Курс доллара достиг рекордных 18,4 лиры 20 декабря, тогда как еще в январе прошлого года стоил 7,4 лиры.

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