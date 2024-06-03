О нас

Годовая инфляция в Турции может достигнуть 74,9%

Годовая инфляция в Турции может достигнуть 74,9% Годовая инфляция в Турции в мае может достигнуть почти 75 процентов, что станет самым высоким показателем за последние 18 месяцев.
В регионе
3 июня 2024 г. 06:23
Годовая инфляция в Турции может достигнуть 74,9%

Годовая инфляция в Турции в мае может достигнуть почти 75 процентов, что станет самым высоким показателем за последние 18 месяцев.

Как передает Report, об этом пишет местная газета Dünya.

Представители правительства, включая президента и главу Центробанка, высказали мнение о предстоящем пике инфляции в мае и ожиданиях быстрого снижения начиная с июня. В апреле годовая инфляция в стране, согласно данным Института статистики Турции (TÜİK), упала до 69,8% с 68,5% в марте.

По результатам опроса 67 участников рынка, представляющих различные секторы, ожидаемая месячная инфляция в мае составляла 3,04 процента. Если эти данные подтвердятся, то годовая инфляция поднимется до 74,9 процента к концу мая. Это будет самым высоким уровнем инфляции за последние 18 месяцев после отметки в 84,39 процента в ноябре 2022 года.

Министр финансов и казначейства Турции Мехмет Шимшек ранее заявил о намерении правительства страны достичь ценовой стабильности и устойчивых показателей инфляции к 2026 году.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Türkiyədə illik inflyasiya 74,9%-ə çata bilər

Самое важное

Генерал-губернатор Канады поздравила президента Азербайджана
Генерал-губернатор Канады поздравила президента Азербайджана
30 мая 2024 г. 19:18
Президент Финляндии подтвердил свое участие в COP29
Президент Финляндии подтвердил свое участие в COP29
30 мая 2024 г. 18:24
Генерал-губернатор Австралийского Союза поздравил Ильхама Алиева
Генерал-губернатор Австралийского Союза поздравил Ильхама Алиева
29 мая 2024 г. 20:13
Премьер Словакии направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву
Премьер Словакии направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву
29 мая 2024 г. 19:34
Анджей Дуда поздравил президента Азербайджана
Анджей Дуда поздравил президента Азербайджана
29 мая 2024 г. 19:27
Президент Словакии направила письмо Ильхаму Алиеву
Президент Словакии направила письмо Ильхаму Алиеву
29 мая 2024 г. 19:19
Генсек ООН поздравил президента Азербайджана
Генсек ООН поздравил президента Азербайджана
29 мая 2024 г. 19:06
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент села Тагибейли Агдамского района
ФотоПрезидент Ильхам Алиев заложил фундамент села Тагибейли Агдамского района
28 мая 2024 г. 14:42
Президент Болгарии поздравил азербайджанского лидера
Президент Болгарии поздравил азербайджанского лидера
27 мая 2024 г. 20:30
Король Иордании поздравил президента Ильхама Алиева
Король Иордании поздравил президента Ильхама Алиева
27 мая 2024 г. 19:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi