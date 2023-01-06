Global Firepower: Украина стремительно поднялась в рейтинге сильнейших армий мира

В ежегодном рейтинге сильнейших армий мира, подготовленном аналитиками американской Global Firepower, Украина заняла 15-е место среди 145 мировых держав.

В ежегодном рейтинге сильнейших армий мира, подготовленном аналитиками американской Global Firepower, Украина заняла 15-е место среди 145 мировых держав.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, по итогам предыдущего рейтинга, страна расположилась на 22-м месте, тогда как в 2020 году она была 27-й по счету.

При составлении рейтинга эксперты использовали более 60 отдельных факторов для определения оценки каждой страны, учитывая количество воинских подразделений и финансовое состояние, материально-технические возможности, географию и другие аспекты.

В топ-10 попали США, Россия, Китай, Индия, Великобритания, Северная Корея, Пакистан, Япония, Франция и Италия.

Пакистан улучшил свои позиции в рейтинге по сравнению с прошлым годом, поднявшись с 9-го на 7-ое место, а Турция сохранила 11-ое. При этом, такие страны как Франция опустились на 9-ую позицию с 7-ой, а Иран на 17-ое с 14.

Отмечается, что аутсайдерами рейтинга самых могущественных армий мира стали Молдова, Бенин и Бутан.