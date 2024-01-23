Главы Турции и Ирана завтра обсудят прекращение огня на Ближнем Востоке

Президенты Турции и Ирана Реджеп Тайип Эрдоган и Ибрахим Раиси на предстоящих переговорах обсудят шаги по достижению прекращения огня в Газе и освобождению заложников.

Президенты Турции и Ирана Реджеп Тайип Эрдоган и Ибрахим Раиси на предстоящих переговорах обсудят шаги по достижению прекращения огня в Газе и освобождению заложников.

Как передает Report, об этом сообщил дипломатический источник в Анкаре.

Дважды отложенный визит президента Ирана в Турцию может состоятся 24 января.

"Ситуация в Газе, шаги, которые можно предпринять в этом отношении, будут главной повесткой переговоров. Лидеры обсудят шаги по достижению прекращения огня и освобождению заложников. Также будут обсуждаться усилия по гуманитарной помощи региону", - сообщил собеседник агентства.

Отметим, что визит президента Ирана в Турцию планировался на конец ноября, но был перенесен на 4 января, однако за день до визита произошел теракт в городе Керман на юго-востоке Ирана. В связи с терактами арестованы 32 человека.