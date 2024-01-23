О нас

Главы Турции и Ирана завтра обсудят прекращение огня на Ближнем Востоке

Главы Турции и Ирана завтра обсудят прекращение огня на Ближнем Востоке Президенты Турции и Ирана Реджеп Тайип Эрдоган и Ибрахим Раиси на предстоящих переговорах обсудят шаги по достижению прекращения огня в Газе и освобождению заложников.
В регионе
23 января 2024 г. 10:50
Главы Турции и Ирана завтра обсудят прекращение огня на Ближнем Востоке

Президенты Турции и Ирана Реджеп Тайип Эрдоган и Ибрахим Раиси на предстоящих переговорах обсудят шаги по достижению прекращения огня в Газе и освобождению заложников.

Как передает Report, об этом сообщил дипломатический источник в Анкаре.

Дважды отложенный визит президента Ирана в Турцию может состоятся 24 января.

"Ситуация в Газе, шаги, которые можно предпринять в этом отношении, будут главной повесткой переговоров. Лидеры обсудят шаги по достижению прекращения огня и освобождению заложников. Также будут обсуждаться усилия по гуманитарной помощи региону", - сообщил собеседник агентства.

Отметим, что визит президента Ирана в Турцию планировался на конец ноября, но был перенесен на 4 января, однако за день до визита произошел теракт в городе Керман на юго-востоке Ирана. В связи с терактами арестованы 32 человека.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Turkish, Iranian presidents to discuss Gaza tomorrow
Версия на азербайджанском языке Türkiyə və İran liderlərinin sabah müzakirə edəcəkləri məsələlər açıqlanıb

Самое читаемое

В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
19 января 2024 г. 23:13
Анар Гулиев: В Генплане Баку не предусмотрена прокладка линии метро до Хырдалана
Анар Гулиев: В Генплане Баку не предусмотрена прокладка линии метро до Хырдалана
16 января 2024 г. 11:12
Получившие право на участие в Паралимпиаде спортсмены и их тренеры получат спецстипендии
Получившие право на участие в Паралимпиаде спортсмены и их тренеры получат спецстипендии
19 января 2024 г. 09:57
В Азербайджане предлагается увеличить продолжительность декретного отпуска
В Азербайджане предлагается увеличить продолжительность декретного отпуска
18 января 2024 г. 09:33
Температура воздуха в Азербайджане понизится на 5-10 градусов, ожидается снег и сильный ветер
Температура воздуха в Азербайджане понизится на 5-10 градусов, ожидается снег и сильный ветер
20 января 2024 г. 16:04
Алексей Данилов: Мы не можем насильно вернуть в Украину призывников, покинувших страну
Алексей Данилов: Мы не можем насильно вернуть в Украину призывников, покинувших страну
18 января 2024 г. 16:19
Рэнкинг банков Азербайджана по сумме (чистой) прибыли (убытка) (2023)
Рэнкинг банков Азербайджана по сумме (чистой) прибыли (убытка) (2023)
20 января 2024 г. 18:00
В Азербайджане операции по устранению врожденного порока сердца у детей проводятся за счет государства
В Азербайджане операции по устранению врожденного порока сердца у детей проводятся за счет государства
22 января 2024 г. 15:28
В Азербайджане водителя лишили прав на год за автохулиганство
ВидеоВ Азербайджане водителя лишили прав на год за автохулиганство
19 января 2024 г. 19:56
В феврале индексация пенсий коснется 1,1 млн человек
В феврале индексация пенсий коснется 1,1 млн человек
16 января 2024 г. 12:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi