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Главы спецслужб Таджикистана и Кыргызстана обсудили приграничный конфликт

Главы спецслужб Таджикистана и Кыргызстана обсудили приграничный конфликт Председатели Государственных комитетов национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана Саймумин Ятимов и Кыргызстана Камчыбек Ташиев провели переговоры в связи с вооруженным конфликтом на приграничной территории двух стран, который произошел 27 января.
В регионе
29 января 2022 г. 12:17
Главы спецслужб Таджикистана и Кыргызстана обсудили приграничный конфликт

Председатели Государственных комитетов национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана Саймумин Ятимов и Кыргызстана Камчыбек Ташиев провели переговоры в связи с вооруженным конфликтом на приграничной территории двух стран, который произошел 27 января.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщает таджикское информагентство Asia-Plus.

По его данным, переговоры глав ГКНБ Таджикистана и Кыргызстана по произошедшему конфликту на границе завершились. Встреча Ятимова и Ташиева длилась почти два часа, по итогам не был подписан никакой протокол, сообщает агентство.

В четверг на участке таджикско-кыргызской границы произошел конфликт между представителями двух стран. В ночь на пятницу представителям сторон удалось договориться о прекращении огня.

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