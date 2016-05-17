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    Главы спецслужб СНГ соберутся в Минске

    ​Главными темами заседания Совета глав спецслужб СНГ станут безопасность в Центральной Азии и терроризм

    Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Заседание Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ) пройдет в Минске 19 мая, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу исполнительного комитета СНГ.

    В мероприятии примет участие председатель исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев. На встрече планируется обсудить итоги заседаний комиссий по научно-техническому сотрудничеству, информационной безопасности, сотрудничеству в сфере предварительного следствия и обеспечению безопасности международного транспортного сообщения. Главными же темами станут безопасность в Центральной Азии и противодействие терроризму.

    Кроме того, на встрече будут подведены итоги работы антитеррористического центра СНГ в 2015 году. 

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