Главы спецслужб СНГ соберутся в Минске

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Заседание Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ) пройдет в Минске 19 мая, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу исполнительного комитета СНГ.

В мероприятии примет участие председатель исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев. На встрече планируется обсудить итоги заседаний комиссий по научно-техническому сотрудничеству, информационной безопасности, сотрудничеству в сфере предварительного следствия и обеспечению безопасности международного транспортного сообщения. Главными же темами станут безопасность в Центральной Азии и противодействие терроризму.

Кроме того, на встрече будут подведены итоги работы антитеррористического центра СНГ в 2015 году.