Главы спецслужб Армении выразили готовность уйти в отставку из-за скандала с прослушкой - ОБНОВЛЕНО

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Глава Службы национальной безопасности Армении (СНБ) Артур Ванецян заявил о готовности уйти в отставку на фоне появления аудиозаписи его разговора с главой Специальной следственной службы страны Сасуном Хачатряном в интернете, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

При этом он подчеркнул, что основной целью распространения данной аудиозаписи является ослабление позиций СНБ и Специальной следственной службы, чтобы они не смогли завершить начатые дела.

По его словам, он очень расстроится, если узнает, что запись была сделана в самом СНБ.

Глава Специальной следственной службы Армении Сасун Хачатрян, в свою очередь, также заявил о том, что готов подать в отставку, если этого потребует общественность.

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В Интернете появилась запись телефонного разговора директора Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна и начальника Специальной следственной службы Сасуна Хачатряна.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, А.Ванецян и С.Хачатрян в ходе более чем 8-минутного разговора обсуждают арест экс-президента Армении Роберта Кочаряна, а также уголовные дела, возбужденные против генсека ОДКБ Юрия Хачатурова и бывшего министра обороны Микаела Арутюняна.

А.Ванецян и С.Хачатрян провели пресс-конференцию в связи с данным вопросом. В ходе нее директор Службы национальной безопасности Армении признал подлинность аудиозаписи. "Это беспокоящий факт, по нему будет проведено детальное расследование и выяснится источник записи. Если не ошибаюсь, в Генпрокуратуре уже возбуждено уголовное дело и в скором времени узнаем подробности", - заявил А.Ванецян.