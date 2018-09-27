Главы СНБ и Специальной следственной службы Армении допрошены

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Главы Службы национальной безопасности (СНБ) и Специальной следственной службы (ССС) Армении Артур Ванецян и Сасун Хачатрян допрошены в рамках уголовного дела о скандальной записи прослушки. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявила советник главы Следственного комитета Сона Трузян.

Однако, исходя из интересов следствия, она отказалась сообщать подробности.

Напомним, 11 сентября в сети появилась запись телефонной беседы директора Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна и начальника Специальной следственной службы Сасуна Хачатряна. Ванецян и Хачатрян в ходе разговора обсудили арест второго президента Армении Роберта Кочаряна, а также уголовные дела, возбужденные против генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, бывшего министра обороны Микаела Арутюняна.