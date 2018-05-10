 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Главы СНБ и полиции Армении освобождены от должности - ОБНОВЛЕНО

    Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Президент Армении Армен Саркисян освободил директора Службы национальной безопасности Георгия Кутояна с занимаемой должности. 

    Как  сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили сегодня в пресс-службе главы государства.

    В тот же день Саркисян подписал указ об освобождении с занимаемой должности начальника полиции Армении Владимира Гаспаряна.  

    *** 16:02

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал предложение президенту страны о снятии с должностей глав полиции и Службы национальной безопасности (СНБ). 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он написал на своей странице в Facebook.

    "Я только что подписал предложение президенту снять с должности главу полиции Владимира Гаспаряна и директора Службы национальной безопасности Георгия Кутояна", - отметил Пашинян.

    Согласно законодательству Армении, полиция и СНБ подчиняются премьеру страны.

    8 мая парламент Армении выбрал премьер-министра. За оппозиционного лидера Никола Пашиняна проголосовали 59 депутатов, против были 42. После избрания Пашиняна правящая Республиканская партия Армении заявила, что уходит в оппозицию и отказывается от всех постов в правительстве.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi