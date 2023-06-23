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Главы "Росатома" и МАГАТЭ обсудили обеспечение ядерной безопасности ЗАЭС

Главы "Росатома" и МАГАТЭ обсудили обеспечение ядерной безопасности ЗАЭС Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, которые встретились в пятницу в Калининграде, обсудили вопросы обеспечения ядерной безопасности Запорожской АЭС.
В регионе
23 июня 2023 г. 16:26
Главы Росатома и МАГАТЭ обсудили обеспечение ядерной безопасности ЗАЭС

Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, которые встретились в пятницу в Калининграде, обсудили вопросы обеспечения ядерной безопасности Запорожской АЭС.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в сообщении "Росатом".

"В центре обсуждения были вопросы, касающиеся обеспечения ядерной безопасности Запорожской АЭС, поднятые Рафаэлем Гросси на брифинге в Совете Безопасности ООН 30 мая. Гендиректор МАГАТЭ рассказал, как он видит дальнейшие действия агентства в связи со сформулированными им тезисами на этот счет", - говорится в сообщении.

В свою очередь, Лихачев рассказал Гросси о мерах, предпринимаемых для безопасной эксплуатации ЗАЭС, включая ее водоснабжение после подрыва Каховской ГЭС.

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