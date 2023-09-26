Главы РФ и Ирана обсудили вопрос нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

По инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор между президентами России и Ирана Владимиром Путиным и Ибрахимом Раиси.

По инициативе иранской стороны состоялся телефонный разговор между президентами России и Ирана Владимиром Путиным и Ибрахимом Раиси.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Кремля.

Проведен обстоятельный обмен мнениями по вопросу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Путин информировал о деятельности российского миротворческого контингента, в том числе по оказанию гуманитарной помощи мирным жителям.

Президенты России и Ирана акцентировали важность решения всех вопросов исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами. Высказана обоюдная заинтересованность в активизации работы консультативной региональной платформы "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия; Россия, Иран и Турция).