Главы регионов Северного Кавказа призвали не поддаваться на провокации на фоне обострения в Палестине

Руководители регионов Северного Кавказа призвали население республик сохранять спокойствие и не поддаваться на агрессивные призывы на фоне обострения на Ближнем Востоке и ситуации вокруг сектора Газа.

Руководители регионов Северного Кавказа призвали население республик сохранять спокойствие и не поддаваться на агрессивные призывы на фоне обострения на Ближнем Востоке и ситуации вокруг сектора Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, обращения к жителям опубликованы в официальных Telegram-каналах руководителей регионов.

Главы Дагестана Сергей Меликов, Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов и Кабардино-Балкарии Казбек Коков отметили, что события на Ближнем Востоке никого не оставляют равнодушными. Однако руководители республик призвали не поддаваться на провокации.

"Необдуманными поступками вы только усугубляете ситуацию, радуя подонков, желающих в своих целях использовать чувство справедливости, неравнодушное отношение к чужому горю и сплоченность, которые всегда отличали дагестанцев", - написал Меликов и призвал "пресекать любые попытки расколоть" общество.