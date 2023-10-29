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Главы регионов Северного Кавказа призвали не поддаваться на провокации на фоне обострения в Палестине

Главы регионов Северного Кавказа призвали не поддаваться на провокации на фоне обострения в Палестине Руководители регионов Северного Кавказа призвали население республик сохранять спокойствие и не поддаваться на агрессивные призывы на фоне обострения на Ближнем Востоке и ситуации вокруг сектора Газа.
В регионе
29 октября 2023 г. 22:10
Главы регионов Северного Кавказа призвали не поддаваться на провокации на фоне обострения в Палестине

Руководители регионов Северного Кавказа призвали население республик сохранять спокойствие и не поддаваться на агрессивные призывы на фоне обострения на Ближнем Востоке и ситуации вокруг сектора Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, обращения к жителям опубликованы в официальных Telegram-каналах руководителей регионов.

Главы Дагестана Сергей Меликов, Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов и Кабардино-Балкарии Казбек Коков отметили, что события на Ближнем Востоке никого не оставляют равнодушными. Однако руководители республик призвали не поддаваться на провокации.

"Необдуманными поступками вы только усугубляете ситуацию, радуя подонков, желающих в своих целях использовать чувство справедливости, неравнодушное отношение к чужому горю и сплоченность, которые всегда отличали дагестанцев", - написал Меликов и призвал "пресекать любые попытки расколоть" общество.

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Версия на азербайджанском языке Şimali Qafqaz regionlarının rəhbərləri əhalini təxribatlara uymamağa çağırıblar

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