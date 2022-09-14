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Главы регионов Кыргызстана и Таджикистана начали переговоры по ситуации на границе

Главы регионов Кыргызстана и Таджикистана начали переговоры по ситуации на границе Руководители приграничных регионов Кыргызстана и Таджикистана начали переговоры в связи с обострением ситуации на общем участке границы.
В регионе
14 сентября 2022 г. 16:36
Главы регионов Кыргызстана и Таджикистана начали переговоры по ситуации на границе

Руководители приграничных регионов Кыргызстана и Таджикистана начали переговоры в связи с обострением ситуации на общем участке границы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду Погранслужба кыргызского Госкомитета нацбезопасности.

"В местности Радар Баткенского района началась встреча делегаций Кыргызстана и Таджикистана, возглавляемых руководителями Баткенской области Кыргызстана и Согдийской области Таджикистана", - говорится в сообщении.

Во встрече также принимают участие пограничные представители сторон, "руководители отделов силовых структур, правоохранительных органов и районных администраций двух республик".

"Обстановка на кыргызско-таджикском участке госграницы в Баткенском районе в настоящее время характеризуется как напряженная", - отметили в ведомстве.

По версии кыргызской стороны, таджикские пограничники 14 сентября проникли на неописанный участок границы в районе местности Булак-Башы Баткенского района Баткенской области Кыргызстана и "заняли боевые позиции". В ответ на требование кыргызских военнослужащих покинуть территорию, пограничники Таджикистана открыли огонь, после чего завязалась перестрелка. Через несколько часов перестрелка также произошла в местностях Как-Сай и Паскы-Арык Баткенской области.

Кыргызская сторона сообщает о двух получивших во время инцидента ранения военнослужащих.

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Версия на английском языке Heads of Kyrgyz, Tajik regions begin negotiations on situation at border

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