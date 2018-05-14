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    Главы разведок России и Турции обсудили совместную борьбу с терроризмом

    Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Руководители разведок России и Турции обсудили в Стамбуле вопросы взаимодействия в борьбе с международным терроризмом.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Иванов.

    "Директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин провел в Стамбуле рабочую встречу с директором Национальной разведывательной организации Турции (МИТ) Хаканом Фиданом", - сообщил С.Иванов.

    Он подчеркнул, что главы разведок двух стран обсудили вопросы дальнейшего укрепления взаимодействия в сфере борьбы с международным терроризмом, в частности, произошел продуктивный обмен мнениями по ситуации на Ближнем и Среднем Востоке, а также по ряду аспектов двусторонних российско-турецких отношений.

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