Главы разведок России и Турции обсудили совместную борьбу с терроризмом

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Руководители разведок России и Турции обсудили в Стамбуле вопросы взаимодействия в борьбе с международным терроризмом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Иванов.

"Директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин провел в Стамбуле рабочую встречу с директором Национальной разведывательной организации Турции (МИТ) Хаканом Фиданом", - сообщил С.Иванов.

Он подчеркнул, что главы разведок двух стран обсудили вопросы дальнейшего укрепления взаимодействия в сфере борьбы с международным терроризмом, в частности, произошел продуктивный обмен мнениями по ситуации на Ближнем и Среднем Востоке, а также по ряду аспектов двусторонних российско-турецких отношений.