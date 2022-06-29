Главы прикаспийских стран выразили приверженность обеспечению безопасности в регионе

Итоги VI Каспийского саммита, состоявшегося в Ашхабаде 29 июня, были озвучены в заявлении для прессы, которое сделал вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов.

Итоги VI Каспийского саммита, состоявшегося в Ашхабаде 29 июня, были озвучены в заявлении для прессы, которое сделал вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов.

Как передает Report, дипломат сказал, что встреча глав прикаспийских государств прошла в конструктивном рабочем ключе, в духе добрососедства, взаимного доверия, уважения и открытости.

Главы прикаспийских государств подтвердили приверженность обеспечению прочного мира, стабильности и безопасности в регионе, объединению усилий и потенциалов для реализации мер доверия на Каспии, созданию для этого комплексной политико-правовой базы.

Президенты Туркменистана, Азербайджана, Ирана, Казахстана и России едины в том, чтобы в условиях нынешней мировой турбулентности регион был надежно гарантирован от ее последствий и воздействия, являя пример добрососедства, взаимопонимания и развития. "Ответственность за это полностью лежит на наших странах - она общая, целостная, неделимая и не подлежит делегированию за пределы каспийских государств", - заявил Мередов.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы экономического сотрудничества на Каспийском море. В свете растущей геоэкономической значимости бассейна есть понимание и стремление последовательно развивать сотрудничество в транспортной, логистической, коммуникационной сферах, нацеленное на превращение Каспия в крупный международный узел трансконтинентального партнерства по линиям Восток-Запад и Юг-Север.

В настоящее время каспийскими странами предпринимаются усилия по сооружению портовой инфраструктуры, созданию логистических цепочек сообщения, схем взаимовыгодного партнерства в энергетике. И этой работе будет уделяться приоритетное внимание.

По словам министра, на саммите была подчеркнута необходимость развития и расширения торговых связей между прибрежными государствами, наращивания товарооборота, более тесной производственной кооперации. Отмечалось, что Туркменистан выступил сегодня с предложением о создании Совета делового сотрудничества прикаспийских государств как самостоятельной платформы для ведения бизнеса, предпринимательских инициатив.

Участники саммита высоко оценили его содержание, конструктивный настрой, приверженность общим созидательным целям, согласившись в

в нужности и полезности продолжения встреч на высшем уровне прикаспийских стран на регулярной основе.