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Главы приграничных администраций Туркменистана и Афганистана провели онлайн-переговоры

Главы приграничных администраций Туркменистана и Афганистана провели онлайн-переговоры Ключевые направления туркмено-афганского партнерства обсудили в формате видеоконференции главы администрации приграничных регионов Туркменистана и Исламской Республики Афганистан.
В регионе
29 мая 2021 г. 11:46
Главы приграничных администраций Туркменистана и Афганистана провели онлайн-переговоры

Ключевые направления туркмено-афганского партнерства обсудили в формате видеоконференции главы администрации приграничных регионов Туркменистана и Исламской Республики Афганистан.

Как сообщает Report, афганскую сторону представляли хякимы провинций Герат, Бадхыз, Джовузджан и Фарьяб, с туркменской стороны на встрече приняли участие главы администраций Марыйского и Лебапского велаятов (областей).

В ходе переговоров были рассмотрены вопросы расширения торгово-экономического и культурного сотрудничества. В частности, стороны обсудили ход строительства газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия, ЛЭП Туркменистан – Афганистан – Пакистан, а также железнодорожной линии Тургунди – Герат.

Также афганской стороной было озвучено предложения по открытию в приграничных с Афганистаном регионах Туркменистана филиала одного из афганских банков.

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