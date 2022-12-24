Главы правительств России и Узбекистана обсудили торгово-экономические связи

Председатель правительства России Михаил Мишустин провел телефонный разговор со своим узбекистанским коллегой Абдуллой Ариповым.

Председатель правительства России Михаил Мишустин провел телефонный разговор со своим узбекистанским коллегой Абдуллой Ариповым.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте Кабмина РФ.

Основной темой обсуждения стало развитие торгово-экономического сотрудничества.

"Состоялся телефонный разговор председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина с премьер-министром Республики Узбекистан Абдуллой Ариповым. Главы правительств обсудили актуальные вопросы развития российско-узбекистанского торгово-экономического сотрудничества", - говорится в сообщении.

Кроме того, премьеры обсудили подходы сторон к реализации крупных совместных проектов в различных областях, особое внимание уделили взаимодействию в транспортно-логистической сфере.