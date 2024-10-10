Главы парламентов Таджикистана и Ирана обсудили развитие отношений между странами

Председатели парламентов Таджикистана и Ирана Рустам Эмомали и Мохаммад-Багер Галибаф обсудили вопросы развития отношений между странами, в том числе на уровне парламентов.

Председатели парламентов Таджикистана и Ирана Рустам Эмомали и Мохаммад-Багер Галибаф обсудили вопросы развития отношений между странами, в том числе на уровне парламентов.

Как передает Report, об этом говорится в Telegram-канале Azad Iran со ссылкой на сообщение посольства Ирана в Таджикистане.

Накануне поездки в Таджикистан Галибаф подчеркнул, что укрепление отношений с Душанбе является приоритетом для Тегерана.

По его словам, подписание около 100 документов в сфере политики, экономики, культуры и межпарламентского сотрудничества, а также введение безвизового режима позволят расширить связи между двумя странами.

Отмечается, что в ходе визита Галибафа примут председатель нижней палаты парламента Махмадтоир Зокирзода и президент Таджикистана Эмомали Рахмон.