Главы оборонных ведомств Турции и РФ обсудили вопросы безопасности

Министры национальной обороны Турции и России Хулуси Акар и Сергей Шойгу встретились в пятницу в Стамбуле.

Министры национальной обороны Турции и России Хулуси Акар и Сергей Шойгу встретились в пятницу в Стамбуле.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, Шойгу прибыл в турецкий мегаполис с целью участия в церемонии подписания соглашения по зерновому вопросу, который позволит организовать вывоз продовольственных товаров и зерна из черноморских портов Украины и России.

Встреча глав оборонных ведомств состоялась в резиденции "Календер".

Акар и Шойгу обсудили вопросы двусторонней и региональной повестки, в том числе обеспечения безопасности в регионе.

Турецкий министр вновь подчеркнул необходимость скорейшего обеспечения режима прекращения огня в Украине.