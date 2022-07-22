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Главы оборонных ведомств Турции и РФ обсудили вопросы безопасности

Главы оборонных ведомств Турции и РФ обсудили вопросы безопасности Министры национальной обороны Турции и России Хулуси Акар и Сергей Шойгу встретились в пятницу в Стамбуле.
В регионе
22 июля 2022 г. 17:42
Главы оборонных ведомств Турции и РФ обсудили вопросы безопасности

Министры национальной обороны Турции и России Хулуси Акар и Сергей Шойгу встретились в пятницу в Стамбуле.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, Шойгу прибыл в турецкий мегаполис с целью участия в церемонии подписания соглашения по зерновому вопросу, который позволит организовать вывоз продовольственных товаров и зерна из черноморских портов Украины и России.

Встреча глав оборонных ведомств состоялась в резиденции "Календер".

Акар и Шойгу обсудили вопросы двусторонней и региональной повестки, в том числе обеспечения безопасности в регионе.

Турецкий министр вновь подчеркнул необходимость скорейшего обеспечения режима прекращения огня в Украине.

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Версия на азербайджанском языке Hulusi Akar və Sergey Şoyqu arasında görüş olub

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