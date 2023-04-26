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Главы оборонных ведомств Турции и Новой Зеландии обсудили развитие сотрудничества

Главы оборонных ведомств Турции и Новой Зеландии обсудили развитие сотрудничества В турецком Кайсери в среду состоялась встреча министра национальной обороны Турции Хулуси Акара с главой Минобороны Новой Зеландии Эндрю Литтлом.
В регионе
26 апреля 2023 г. 16:58
Главы оборонных ведомств Турции и Новой Зеландии обсудили развитие сотрудничества

В турецком Кайсери в среду состоялась встреча министра национальной обороны Турции Хулуси Акара с главой Минобороны Новой Зеландии Эндрю Литтлом.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Anadolu.

Главы оборонных ведомств обсудили перспективы сотрудничества двух стран в сфере обороны и оборонной промышленности.

На встрече присутствовали начальники Генштабов двух стран.

По поручению Акара, специально для перемещения коллеги из Новой Зеландии по Кейсери был выделен турецкий электромобиль Togg.

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Версия на английском языке Defense ministers of Türkiye, New Zealand mull co-op development

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