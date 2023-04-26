Главы оборонных ведомств Турции и Новой Зеландии обсудили развитие сотрудничества

В турецком Кайсери в среду состоялась встреча министра национальной обороны Турции Хулуси Акара с главой Минобороны Новой Зеландии Эндрю Литтлом.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Anadolu.
Главы оборонных ведомств обсудили перспективы сотрудничества двух стран в сфере обороны и оборонной промышленности.
На встрече присутствовали начальники Генштабов двух стран.
По поручению Акара, специально для перемещения коллеги из Новой Зеландии по Кейсери был выделен турецкий электромобиль Togg.