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Главы оборонных ведомств Эстонии и Украины обсудили сферы помощи Киеву

Главы оборонных ведомств Эстонии и Украины обсудили сферы помощи Киеву Министр обороны Эстонии Калле Лаанет посетил Киев и провел переговоры с главой оборонного ведомства Украины Алексеем Резниковым.
В регионе
29 апреля 2022 г. 14:41
Главы оборонных ведомств Эстонии и Украины обсудили сферы помощи Киеву

Министр обороны Эстонии Калле Лаанет посетил Киев и провел переговоры с главой оборонного ведомства Украины Алексеем Резниковым.

Как передает Report, об этом украинский министр написал в Twitter.

"Сразу после Рамштайна министр обороны Эстонии Калле Лаанет прибыл в Киев. Мы продолжили обсуждение конкретных сфер помощи Украине в борьбе с мировым злом. Эстонская делегация посетила украинские города под Киевом, где оставил свой след "русский мир". Гостомель, Ирпень, Бородянка, Буча… Наши друзья и партнеры в очередной раз убедились, на какие зверства способны российские войска", - отметил Резников.

Министр напомнил, что Эстония была первой западной страной, которая признала действия российских войск геноцидом против украинского народа.

"Благодарю наших друзей, подтвердивших свое намерение и дальше быть с нами плечом к плечу в борьбе с агрессором", - отметил Резников.

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Версия на английском языке Ukrainian, Estonian defense ministers mull areas of assistance to Kyiv

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