Главы МВД стран СНГ обсудили противодействие терроризму

Вопрос противодействия экстремизму и терроризму обсужден на заседании Совета министров внутренних дел государств СНГ, по нему принято соответствующее решение.

Вопрос противодействия экстремизму и терроризму обсужден на заседании Совета министров внутренних дел государств СНГ, по нему принято соответствующее решение.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков по итогам встречи.

"Вопрос, который очень долго обсуждался и вырабатывались решения - это противодействие экстремизму и терроризму. Наша задача - выработать те меры и те решения, которые позволят сработать на профилактику, не допустить гибели людей и совершения преступлений", - отметил он.

В целом, по словам Кубракова, на заседании Совета было рассмотрено 13 вопросов, в том числе, касающиеся противодействия киберпреступлениям, распространению наркотиков. "Принятые сегодня решения требуют незамедлительного принятия дополнительных мер", - сказал глава МВД Беларуси.

В заседании участвовали руководители министерств внутренних дел Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, представители Антитеррористического центра СНГ, Исполнительного комитета Содружества.